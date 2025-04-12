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Бывшего президента Киргизии арестуют в случае возвращения в республику

ГКНБ: экс-президент Киргизии Бакиев будет арестован при пересечении границы
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Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев будет задержан в случае возвращения на родину. Об этом заявил председатель киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Приговор Верховного суда в отношении Бакиева остается в силе, поэтому, если он вернется в Кыргызстан, то будет арестован сразу же после пересечения границы», — написал он, комментируя решение Конституционного суда республики в отношении экс-президента.

Бакиева свергли в результате революции в 2010 году. В настоящее время он проживает в Белоруссии. В 2014 году политик был осужден на пожизненное лишение свободы из-за стрельбы по демонстрации в Бишкеке. Затем приговор был смягчен. В 2023 году его заочно осудили на 10 лет лишения свободы по делу о коррупции. Суммарные сроки Бакиеву составили 30 лет.

С 2021 года он находится в розыске по делу о злоупотреблении должностным положением.

11 апреля этого года Конституционный суд Киргизии допустил возможность обжалования приговора Бакиеву при его личном присутствии на заседании.

Ранее в Киргизии восьмерых мужчин заподозрили в подготовке массовых беспорядков.

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