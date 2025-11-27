На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения

Зеленский в День благодарения в США заявил, что ценит поддержку Трампа
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал президенту США Дональду Трампу счастливого Дня благодарения в Соединенных Штатах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Желаю счастливого и благословенного Дня благодарения президенту Трампу, Мелании Трамп и американскому народу», — написал он.

По словам украинского лидера, Киев ценит ту поддержку, которая «спасла так много жизней на Украине и помогает нам каждый день защищать нашу независимость».

По оценке Зеленского, отношения Украины и США носят конструктивный характер. Кроме того, Киев надеется на «позитивный прогресс в дипломатии» в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

25 ноября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщал, что Зеленский может встретиться с президентом США и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

При этом газета Politico писала, что Трамп не намерен проводить встречу с украинским лидером до подписания соглашения по Украине.

Ранее Сибига анонсировал переговоры Украины и США по мирному соглашению.

