На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД высказались об инициативе Каллас по ограничению военного бюджета России

Грушко: никто не способен ограничить военный бюджет России
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ

Никто не способен ограничить военный бюджет России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя инициативу главы европейской дипломатии Кайи Каллас, передает ТАСС.

«Заявлять она может все что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

26 ноября Каллас вновь выступила с неоднозначными заявлениями по поводу урегулирования украинского конфликта. Так, по ее мнению, для обеспечения мирного процесса сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Утверждения о том, что Киев проигрывает на поле боя, она считает «абсолютно ложными» и выступает за усиление давления на Москву.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал Каллас «настоящей психопаткой», которая ставит под угрозу весь Евросоюз. По его мнению, из-за таких людей европейские страны фактически отстранены от переговоров по Украине и не играют в этом никакой роли.

Ранее Каллас назвала конкретные гарантии безопасности, которые ЕС готов дать Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами