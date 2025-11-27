Никто не способен ограничить военный бюджет России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя инициативу главы европейской дипломатии Кайи Каллас, передает ТАСС.

«Заявлять она может все что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

26 ноября Каллас вновь выступила с неоднозначными заявлениями по поводу урегулирования украинского конфликта. Так, по ее мнению, для обеспечения мирного процесса сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Утверждения о том, что Киев проигрывает на поле боя, она считает «абсолютно ложными» и выступает за усиление давления на Москву.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал Каллас «настоящей психопаткой», которая ставит под угрозу весь Евросоюз. По его мнению, из-за таких людей европейские страны фактически отстранены от переговоров по Украине и не играют в этом никакой роли.

Ранее Каллас назвала конкретные гарантии безопасности, которые ЕС готов дать Украине.