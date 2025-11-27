На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал Н'Там стал президентом Гвинеи-Бисау

AFP: генерал Н'Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период
Luc Gnago/Reuters

Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там. Об этом сообщает агентство AFP.

Его уже привели к президентской присяге.

Н'Тама назначили главой государства военные, накануне свергшие президента Умару Сисоку Эмбало и захватившие власть в стране. Переходный период продлится в Гвинее-Бисау год.

До этого агентство «Интерфакс» писало, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, местонахождение которого вызывало вопросы у прессы, лично заявил о своем аресте и о том, что стал жертвой попытки государственного переворота.

Тем временем, после того как военные объявили о захвате власти в стране и приостановке избирательного процесса, гражданские активисты и оппозиционные партии выступили с осуждением произошедшего. Они расценивают эти действия как уловку действующего главы государства, направленную на срыв подсчета голосов на прошедших 23 ноября президентских выборах. По мнению европейских СМИ, результаты голосования, вероятно, будут для Эмбало неудовлетворительными.

Ранее президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что «был свергнут».

