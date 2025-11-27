На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турция может отправить войска на Украину

Минобороны Турции допустило отправку военных на Украину после прекращения огня
Global Look Press

Турция не исключает отправки своих военных на Украину после введения режима прекращения огня с целью обеспечения «безопасности и стабильности» региона. Об этом, передает телеканал TRT World, заявили в минобороны Турции.

«Прежде всего, необходимо установить режим прекращения огня между Россией и Украиной. После этого необходимо определить рамки миссии с четко определенным мандатом и степень участия каждой страны. Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в нашем регионе», — говорится в сообщении ведомства.

На этом фоне газета Politico писала 26 ноября, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

Ранее Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину.

