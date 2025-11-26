В США прекратили дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Прокуратура штата Джорджия решила прекратить дело против президента США Дональда Трампа по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.

«Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства. — «Газета.Ru») по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — сказано в документе.

В августе 2023 года Дональду Трампу и его 18 соратникам были предъявлены обвинения в попытке повлиять на результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Изначально им вменялось в вину давление на должностных лиц штата с целью получения недостающих голосов для победы и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Однако впоследствии часть обвинений была снята.

25 ноября текущего года стало известно, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Трампа. Как сообщали «Известия», официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение демонстрацией абсолютной непредвзятости демократичного правосудия США, которое наблюдается раз в четыре года.

