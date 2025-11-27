Лукашенко заявил, что Зеленский отказался от посредничества Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по украинскому конфликту, так как президент Украины Владимир Зеленский отказывается от сотрудничества. Его слова приводит БелТА.

«Какой я буду посредник? Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Белоруссии, сотрудничать с Белоруссией. Кроме Володи Зеленского», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что некоторые страны Европы хотят продолжения конфликта на Украине. При этом он добавил, что Европейский союз не сможет выиграть.

Также Лукашенко заявил, что предложения американской стороны по вопросу урегулирования на Украине в основном были приняты Россией, но Европа и Украина «на это не пойдут». Он отметил, что не обладает пониманием, зачем Европе и Украине «война». По его мнению, «англичане не очень порядочную роль играют и заняли позицию».

