В МИД РФ заявили о подготовке ЕС к войне с Россией

Грушко: ЕС готовит экономику и население к военному конфликту с Россией

Евросоюз готовится к прямому военному столкновению с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

По его словам, подготовка к войне с Россией является основой проводимой политики ЕС. Грушко подчеркнул, что страны союза готовят к противостоянию свою экономику, инфраструктуру, логистику и население.

«Через демонизацию России в сознание масс внедряется тезис о неизбежности такого сценария [военного конфликта]», — сказал высокопоставленный дипломат.

Грушко заявил, что сегодня отношения России со странами Европы находятся в глубоком кризисе.

До этого начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что Франция «окажется в опасности», если сдастся, потому что не готова «принять потерю своих детей» и столкнуться с экономическими трудностями на фоне развития оборонного производства. Мандон подчеркнул, что у страны есть экономические и демографические силы, чтобы «сдержать Москву». При этом он обратил внимание, что стране не хватает «силы духа согласиться навредить себе» ради собственной защиты.

Ранее Путин назвал чушью заявление о том, что РФ нападет на НАТО.