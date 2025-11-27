В МИД прокомментировали спекуляции на тему контактов по Украине

Россия наблюдает многократные попытки спекулировать на теме контактов по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас все находится в динамике.

Когда появится ясность по контактам, тогда будут соответствующие информационные сообщения, отметил дипломат.

На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало расшифровку беседы спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, которая прошла в октябре. Согласно ей, Уиткофф предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта, похожим на тот, что был разработан для сектора Газа. Затем этот вопрос обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.