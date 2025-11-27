На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД прокомментировали спекуляции на тему контактов по Украине

Рябков: РФ видит многократные попытки спекулировать на теме контактов по Украине
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия наблюдает многократные попытки спекулировать на теме контактов по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас все находится в динамике.

Когда появится ясность по контактам, тогда будут соответствующие информационные сообщения, отметил дипломат.

На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало расшифровку беседы спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, которая прошла в октябре. Согласно ей, Уиткофф предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта, похожим на тот, что был разработан для сектора Газа. Затем этот вопрос обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.

