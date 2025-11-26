Советник ОП Бевз: Украина в Женеве предупредила, что не будет менять конституцию

Делегация Украины на переговорах в Женеве не имела полномочий обсуждать территориальные вопросы, а только очертила красные линии и предупредила, что не будет вносить изменения в конституцию. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз, чьи слова приводит УНИАН.

Он напомнил позицию Киева о том, что обсуждение территориального вопроса должно основываться на текущей линии соприкосновения, и только главами государств.

«Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет. И это те красные линии, которые очертил украинский народ», — сказал Бевз.

По его словам, Киев до сих пор считает членство в НАТО «лучшей и оптимальной гарантией безопасности», однако многие члены военного блока не поддерживают вступление республики.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

