В Госдуме допустили уступки от России в мирном плане по Украине

Депутат Журова: Россия может пойти на уступки в мирном плане по Украине
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия может пойти на уступки в мирном плане по урегулированию конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

По ее словам, прекращение огня – необходимость любого мирного соглашения. Когда «люди уже ударили по рукам и сели за стол переговоров», в этот момент любые боевые действия должны закончиться, сказала политик. В ситуации с конфликтом на Украине должно быть «обоюдное прекращение огня», чтобы Россию «не вернули на стартовые точки», указала депутат.

Журова также допустила, что Россия пойдет на уступки в мирном плане на Украине.

«Надо посмотреть внимательнее, какая все-таки уступка там может быть, потому что они, видимо, хотят, чтобы она была, но это точно не НАТО на их территории», — сказала она.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине является приоритетом для Москвы, однако в случае «пробуксовок» в переговорах Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках спецоперации.

Ранее в Госдуме назвали «неприемлемым жульничеством» одну лазейку в плане по Украине.

