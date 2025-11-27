«Не хотим участвовать в грязных играх»: МИД РФ — об «утечке» разговора Уиткоффа и Ушакова

Рябков: Россия выступает за нормальный процесс переговоров с США по Украине

Россия выступает за нормальный и спокойный процесс урегулирования конфликта на Украине с США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не хотим быть участниками этих грязных игр», — прокомментировал дипломат «утечку» переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Накануне Bloomberg слил «запись» разговора Уиткоффа и Ушакова. Спецпосланник в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждало агентство.

По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с Ушаковым 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили помощник президента РФ и глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев. Он якобы предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия.

Ранее Украина отреагировала на «слив» разговора Уиткоффа и Ушакова.