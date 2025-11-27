На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не хотим участвовать в грязных играх»: МИД РФ — об «утечке» разговора Уиткоффа и Ушакова

Рябков: Россия выступает за нормальный процесс переговоров с США по Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия выступает за нормальный и спокойный процесс урегулирования конфликта на Украине с США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не хотим быть участниками этих грязных игр», — прокомментировал дипломат «утечку» переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Накануне Bloomberg слил «запись» разговора Уиткоффа и Ушакова. Спецпосланник в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждало агентство.

По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с Ушаковым 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили помощник президента РФ и глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев. Он якобы предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия.

Ранее Украина отреагировала на «слив» разговора Уиткоффа и Ушакова.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами