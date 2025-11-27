Член делегации России заявил, что позиция Трампа дает надежду на мир

Позиция президента США Дональда Трампа вселяет надежду на урегулирование российско-украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Александр Мазур, передает ТАСС.

«Итоги предпринятых усилий и позиция Дональда Трампа вселяют определенную надежду на возможное урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем...» — сказал дипломат.

Мазур считает, что помешать этому могут «поборники порядка, основанного на правилах».

По его словам, в данный момент тревогу вызывает «воинственная риторика из уст официальных представителей, подогревающая милитаристскую истерию в европейском обществе».

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта плана Трампа. В Москве заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

