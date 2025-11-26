Трампу пригрозили, что конгресс США выразит «несогласие» с планом по Украине

Новый план президента США Дональда Трампа по Украине, состоящий из 19 пунктов, может встретить сопротивление в конгрессе. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Первоначальный вариант вызвал серьезные разногласия. Если (новый план. – «Газета.Ru») будет соответствовать первоначальному предложению, ряд республиканцев выразят значительное несогласие с ним», — отметил он.

Как отмечается в материале The Hill, детали нового плана США из 19 пунктов пока не опубликованы, однако среди законодателей-республиканцев есть опасения, что он будет похож на первоначальный вариант, предполагавший значительные уступки со стороны Киева.

На этом фоне CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.