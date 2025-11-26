Песков рассказал о «серьезном процессе» в украинском урегулировании

В рамках урегулирования конфликта на Украине в настоящее время происходит «серьезный процесс». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«Там идет процесс, процесс идет серьезный. (...) Конечно, будут появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что призывы к отставке спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, участвующего в переговорах, направлены на срыв мирного процесса.

25 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы. По данным журналистов, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что в Кремле ждут визита Уиткоффа на следующей неделе.