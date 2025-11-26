На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США не пригласят ЮАР на саммит G20 в 2026 году

CNN: США не планируют приглашать ЮАР на саммит G20 в 2026 году
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена приглашать ЮАР для участия в мероприятиях G20, которые пройдут в Америке в 2026 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что исключение ЮАР из встреч крупнейших мировых экономик мира станет беспрецедентным шагом и первым случаем за 20 лет, когда страну полностью отстраняют от участия.

До этого США не приехали на саммит G20 в Йоханнесбург (ЮАР) из-за несогласия с его повесткой дня. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ни один представитель правительства не приедет туда, где нарушают права белого населения. Вашингтон также отказался признавать коллективную декларацию саммита.

Тем не менее США с нетерпением ожидают приема гостей на саммит G20, который пройдет в 2026 году во Флориде. США займут пост председателя «большой двадцатки» 1 декабря сроком на год.

Ранее Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20.

