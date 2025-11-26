На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев провел совещание на тему комплектования армии контрактниками

Медведев провел совещание с МО о комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев сообщил на платформе Мах о проведении совещания, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в 2026 году.

«На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году», – рассказал Медведев.

Дмитрий Медведев 17 октября заявил, что текущая ситуация с набором контрактников по всей стране оценивается как удовлетворительная.

По информации зампредседателя Совбеза, в военные части уже прибыли 336 тысяч человек, подписавших контракты в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев. Медведев также акцентировал внимание на том, что каждый регион РФ «вносит свой вклад», подчеркнув, что важность проводимой работы трудно переоценить.

Ранее в России расширили список военных, получающих ежемесячные выплаты контрактников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами