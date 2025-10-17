«Удовлетворительно»: Медведев прокомментировал набор контрактников в части вооруженных сил

Медведев прокомментировал набор контрактников в 2025 году в части ВС РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно», – отметил Медведев в ходе посещения Военного комиссариата Астраханской области.

По данным политика, в войсковые части прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев. Медведев также подчеркнул, что каждая область из регионов РФ «вносит здесь свою лепту, так что работу эту невозможно переоценить».

10 октября Медведев посетил Северную Корею и принял участие, вместе с бойцами СВО, в параде, приуроченном к 80-летию создания Трудовой партии. В параде участвовал расчет подразделения КНДР, принимавший участие в боях в рамках СВО. Бойцы прошли по площади Ким Ир Сена с собственным флагом и флагом России.

Корейский лидер Ким Чен Ын в торжественной речи заявил об укреплении позиций Пхеньяна на мировой арене и пообещал превратить страну в «процветающий социалистический рай». На трибуне рядом с Кимом в это время находился Дмитрий Медведев.

