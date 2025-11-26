Песков призвал не называть западные СМИ респектабельными

В отношении западных СМИ больше не применимо понятие респектабельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, комментируя «утечки» якобы имевшего место разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского лидера Юрием Ушаковым

«Слушайте, сейчас слово «респектабельность» в отношении западных СМИ, наверное, не должно больше использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает», — сказал представитель Кремля.

25 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы. По данным журналистов, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

