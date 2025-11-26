Трамп-младший раскрыл, чего добиваются критики спецпосланника президента США Уиткоффа

Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший в социальной сети X заявил, что большинство критиков специального посланника американского президента Стива Уиткоффа намерены сорвать работу над мирными договоренностями по украинскому конфликту.

«Кажется, эти медиа и деятели «глубинного государства» никогда не заключали успешных сделок. Почти все критики Уиткоффа хотят провала мирного соглашения по Украине, чтобы военный конфликт продолжался без конца. Хватит уже!» — написал он.

Трамп-младший опубликовал свой комментарий на фоне готовящегося визита Уиткоффа в Москву. О его визите в российскую столицу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждает Bloomberg. По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арестович посмеялся над реакцией Украины на «слив» разговора Ушакова с Уиткоффом.