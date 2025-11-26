На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили призывы уволить Уиткоффа

Песков: призывы уволить Уиткоффа из-за «утечек» нацелены на срыв переговоров
Maxim Shemetov/Reuters

Призывы уволить Уиткоффа в связи с «утечками» нацелены на срыв скромных тенденций к выходу на урегулирование на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«Те голоса, которые сейчас появляются (с требованием) уволить Уиткоффа, нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров», — отметил он.

По словам Пескова, сейчас идет серьезный процесс и на фоне этого «будут появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать».

25 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы. По данным журналистов, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал, сколько пунктов мирного плана получила Россия от США.

Переговоры о мире на Украине
