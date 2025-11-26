Зеленский готов обсудить с Трампом три ключевых пункта плана США по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно трех ключевых положений плана по решению украинского конфликта – вопроса о территориях, ограничения численности ВСУ и проблемы вступления в НАТО. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Наиболее чувствительные вопросы – территории, численность войска, альянсные возможности-требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече», — написал он.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО. Это положение собеседник телеканала назвал неприемлемым и заявил, что такая уступка создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении альянса, «членом которого она даже не является».

Ранее Кая Каллас призвала «ограничить» армию России и ее бюджет.