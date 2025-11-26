Арестович посмеялся над реакцией Украины на «слив» разговора Ушакова с Уиткоффом

Для Украины якобы «слив» разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым по мирному плану Вашингтона стал «спасительной зрадой». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«С каким же удовольствием весомая такая часть нас, украинцев, восприняли новость про телефонный разговор помощников двух президентов - Уиткофа и Ушакова. Снова зрада! Это уже национальный наркотик», — отметил он.

По словам Арестовича, каждый раз, когда Украине нужно сделать исторический выбор и взять на себя ответственность, Киев обнаруживает «спасительную зраду» которая, «снимет с нас ответственность и дает нам право не делать никакого самостоятельного выбора».

Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждает Bloomberg. По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

