Румыния ввела уголовную ответственность за нарушение антироссийских санкций

Палата депутатов Румынии одобрила большинством голосов поправки к постановлению правительства о международных санкциях, согласно которым нарушение рестрикций, включая антироссийские, становится уголовным правонарушением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Румынии.

«Законопроект предусматривает, что нарушение или уклонение от международных санкций, в том числе против РФ, становится тяжким правонарушением, находящимся в компетенции Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT)», — указано в сообщении румынского ведомства.

Как отмечается, постановление проясняет механизмы взаимодействия между органами власти, участвующими в применении санкций, а также устанавливает ответственность для физических и юридических лиц, поддерживающих организации, которые находятся под санкциями. Таким образом, приняв поправки, Румыния включила в национальное законодательство директиву Евросоюза об уголовной ответственности за обход и нарушение европейских санкций, сообщили в МИД.

На прошлой неделе глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен ускорить введение санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть, поскольку Россия демонстрирует «очень креативный» подход к обходу ограничений.

Ранее в Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.