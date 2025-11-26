На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Румыния ввела уголовную ответственность за нарушение антироссийских санкций

Румынский парламент ввел уголовную ответственность за обход санкций против РФ
true
true
true
close
Creative Lab/Shutterstock

Палата депутатов Румынии одобрила большинством голосов поправки к постановлению правительства о международных санкциях, согласно которым нарушение рестрикций, включая антироссийские, становится уголовным правонарушением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Румынии.

«Законопроект предусматривает, что нарушение или уклонение от международных санкций, в том числе против РФ, становится тяжким правонарушением, находящимся в компетенции Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT)», — указано в сообщении румынского ведомства.

Как отмечается, постановление проясняет механизмы взаимодействия между органами власти, участвующими в применении санкций, а также устанавливает ответственность для физических и юридических лиц, поддерживающих организации, которые находятся под санкциями. Таким образом, приняв поправки, Румыния включила в национальное законодательство директиву Евросоюза об уголовной ответственности за обход и нарушение европейских санкций, сообщили в МИД.

На прошлой неделе глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен ускорить введение санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть, поскольку Россия демонстрирует «очень креативный» подход к обходу ограничений.

Ранее в Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

