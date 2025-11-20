На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас признала креативность России в обходе санкций

Каллас: Россия очень креативно противостоит нефтяным санкциям ЕС
Global Look Press

Европейский союз намерен ускорить введение санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть, поскольку Россия демонстрирует «очень креативный» подход к обходу ограничений. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам Каллас, новые способы давления на российский нефтяной экспорт стали главной темой встречи глав МИД стран ЕС. Особое внимание уделялось вопросу воздействия на танкеры, которые перевозят российскую нефть, игнорируя установленные Западом ценовые потолки.

«Россия очень креативно обходит санкции. Мы должны действовать также креативно», — сказала Каллас, подчеркнув необходимость более оперативного введения ограничительных мер.

Bloomberg писал, что в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с российской нефтью. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрят вопрос активизации взаимодействия с государствами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность кораблей, используемых РФ для обхода санкций Евросоюза.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не прогнется под санкциями.

