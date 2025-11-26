На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швеция призвала немедленно усилить санкции против России

МИД Швеции призвал Евросоюз ввести 20-й пакет санкций против России
Global Look Press

Швеция хочет, чтобы Евросоюз немедленно ввел 20-й пакет санкций в отношении России для усиления давления на нее. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард, ее слова приводит Reuters.

«Я была бы рада, если бы США также ввели дополнительные санкции против России», — добавила она.

24 ноября Стенергард заявила, что Швеция никогда не признает изменение границ Украины и новые регионы в составе Российской Федерации. Она также отметила, что Швеция не признает вхождение Крыма в состав России.

До этого CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана президента США Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арестович заявил, что Украина столкнется со «второй осадой Киева».

Переговоры о мире на Украине
