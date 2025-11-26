В партии Зеленского «Слуга народа» не хватает голосов для принятия бюджета-2026

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не хватает голосов для принятия государственного бюджета на 2026 год. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что причиной является коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует предприниматель и соратник украинского лидера Тимур Миндич.

23 ноября экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть страну вслед за несколькими своими приближенными.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее на Западе заявили о безвыходном положении Зеленского.