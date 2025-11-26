На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц призвал согласовывать с Европой касающиеся ее вопросы

Мерц: cвязанные с Европой вопросы надо решать с ее согласия
Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о поддержке стремления США к мирному разрешению украинского конфликта. Вместе с тем, он акцентировал внимание на том, что любые решения, имеющие последствия для Европы, должны быть согласованы с европейскими странами, пишут «Известия».

«В этот судьбоносный момент для Украины, для Европы и для нашего альянса с Америкой я также хочу ясно заявить, что европейские дела могут решаться только по согласованию с Европой. Европа не пешка, а суверенный игрок, преследующий собственные интересы и ценности», – заявил Мерц, выступая с правительственным докладом в Бундестаге.

Канцлер также одобрил усилия Америки по урегулированию кризиса, однако добавил, что соглашение, заключенное без участия Украины и европейских стран, не обеспечит долгосрочный мир.

Кроме того, Мерц выразил уверенность в невозможности победы России в данном конфликте.

21 ноября «Известия» сообщили, что Германия, Франция и Британия изъявили желание участвовать в переговорах по Украине.

Ранее Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине.

