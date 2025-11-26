На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трампу не понравится позиция Киева по его мирному плану

Политолог Мезюхо: Киев не в состоянии диктовать Трампу условия мира
true
true
true
close
WhiteHouse/X

Президенту США Дональду Трампу не понравится отношение украинской стороны к его мирному плану. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя сообщения о том, что Киев отверг несколько пунктов документа.

«Вряд ли Дональда Трампа устроит, что киевский режим подходит к его мирному плану как к комплексному обеду, в ходе формирования которого можно выбрать блюда, составляющие его цельную часть. Все-таки план Трампа — это не комплексный обед. Уж с точки зрения киевского режима точно», — подчеркнул эксперт.

Украина, по его словам, не обладает такими же сильными аргументами, как Россия, чтобы выдвигать свои требования.

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Москву приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе предрекли распад НАТО в случае победы России на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами