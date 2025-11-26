Политолог: Трампу не понравится позиция Киева по его мирному плану

Президенту США Дональду Трампу не понравится отношение украинской стороны к его мирному плану. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя сообщения о том, что Киев отверг несколько пунктов документа.

«Вряд ли Дональда Трампа устроит, что киевский режим подходит к его мирному плану как к комплексному обеду, в ходе формирования которого можно выбрать блюда, составляющие его цельную часть. Все-таки план Трампа — это не комплексный обед. Уж с точки зрения киевского режима точно», — подчеркнул эксперт.

Украина, по его словам, не обладает такими же сильными аргументами, как Россия, чтобы выдвигать свои требования.

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Москву приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

