Ливан и Кипр договорились о демаркации морских границ

Ливан и Кипр подписали соглашение по демаркации морских границ
close
Mohamed Azakir/Reuters

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что его страна вместе с Кипром подписали соглашение по демаркации морских границ в исключительной экономической зоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совместной пресс-конференции с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом в Бейруте Аун сказал, что демаркация границ позволит Ливану и Кипру начать разведку ископаемых в морской акватории, в том числе при совместном сотрудничестве между двумя странами.

В 2022 году президент Кипра Никос Анастасиадис обсудил с премьер-министром Ливана Наджибом Микати вопрос актуализации двустороннего соглашения о делимитации границ исключительных экономических зон двух стран. Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стала актуализация соглашения между двумя государствами о делимитации исключительных экономических зон.

В ходе встречи Анастасиадис заверил Микати, что Кипр в рамках своего членства в Евросоюзе выступит с инициативой оказания Ливану большей финансовой поддержки для решения проблемы увеличения миграционных потоков.

Ранее в Кремле предупредили об опасности эскалации конфликта между Израилем и Ливаном.

