В Кремле предупредили об опасности эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном может привести к полной дестабилизации на Ближнем Востоке, что вызывает у российского руководства сильное беспокойство. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Это событие, которое очень опасно <...> полной дестабилизацией в регионе. Конечно же, это вызывает чрезвычайную нашу озабоченность и обеспокоенность», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что в текущей ситуации говорить о каких-либо перспективах урегулирования кризиса очень трудно. По словам Пескова, сейчас «мирный трек по сути монополизирован одной из стран». Из-за этого никаких успехов в разрешении конфликта пока не наблюдается, уточнил представитель главы государства.

«Каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверное, ситуацию еще более потенциально опасной», — резюмировал он.

В ночь на 24 сентября израильские войска нанесли 1 300 ракетных ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Как рассказал представитель армии еврейского государства Даниэль Хагари, в том числе целью атак были склады с дронами и ракетами с дальностью полета до 200 км.

После этого члены «Хезболлы» нанесли ответный удар по северным районам Израиля. В частности, бойцы движения при помощи ракет «Фади-1» и «Фади-2» атаковали военный аэродром Мегиддо.

Ранее ряд авиакомпаний, занимающихся международными перелетами, отменили рейсы в Израиль.