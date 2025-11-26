Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года

Совфед одобрил повышение НДС с 20 до 22% с сохранением льгот на значимые товары

Совет Федерации (СФ) одобрил повышение с 20% до 22% налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года, сохранив льготы на все социально значимые товары. Прямая трансляция заседания ведется в Telegram-канале СФ.

Льготная ставка в 10% сохранится только на продукты питания, лекарства и медицинскую продукцию, товары для детей, издания периодической печати, книги, а также на племенных сельскохозяйственных животных.

При этом из льготных товаров исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они будут облагаться по ставке 22%. Помимо этого, в качестве меры поддержки бизнеса был введен мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили какие-либо нарушения.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что повышение НДС до 22% в среднесрочной перспективе позволит лучше сбалансировать бюджет России.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о повышении НДС может дать возможность удержать параметры экономики и создать задел на будущее. По словам главы государства, есть основания полагать, что принятие решения о повышении НДС отразится на экономическом росте.

Ранее экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году.