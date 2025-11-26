На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ планировала взровать самолет с высокопоставленным российским чиновником

ФСБ: Киев с помощью завербованного готовил подрыв самолета с чиновником из РФ
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала подорвать самолет с высокопоставленным российским чиновником. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ведомства, украинская сторона использовала завербованного гражданина России. Уроженец Ростовской области 1970 года рождения сам вышел на связь с СБУ и предложил свои услуги. В частности, он собирал и передал Киеву сведения о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье. С помощью беспилотника он выявлял уязвимости в противовоздушном щите столичного региона.

Позже мужчина получил задание подорвать самолет с высокопоставленным чиновником РФ.

В отношении завербованного россиянина возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и создании террористической организации.

Новость дополняется.

