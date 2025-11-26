В Бишкеке завершились переговоры Путина и Жапарова

Кремль: переговоры Путина и Жапарова завершились, они длились почти два часа

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова в государственной резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке завершились. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Они длились практически два часа.

После переговоров лидеры двух государств примут участие в церемонии обмена подписанными документами, а затем сделают заявление для средств массовой информации.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.