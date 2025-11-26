Фон дер Ляйен высказалась о будущем Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущее Украины лежит в Европейском союзе. Ее слова с выступления в Европарламенте приводит The Guardian.

По ее словам, Украина должна иметь возможность свободно выбирать свое будущее и свою «европейскую судьбу».

«Это не просто вопрос судьбы. Это ключевая и неотъемлемая часть любой системы гарантий безопасности, и мы сделаем всё возможное, чтобы вместе ее реализовать», — сказала фон дер Ляйен.

4 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в ЕС.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

