ООН начала искать замену генсеку Антониу Гутерришу

Организация объединенных наций (ООН) официально объявила о поиске новых кандидатов на должность генерального секретаря. Об этом сообщила представитель Генеральной ассамблеи Анналена Бербок, пишет агентство Bloomberg.

«Наш выбор станет мощным сигналом о том, кто мы такие — ООН — и действительно ли мы служим всем людям мира», — сказала она.

Председатели Генассамблеи и Совета Безопасности ООН обратились к государствам — членам организации с предложением выдвинуть кандидатов, которые могли бы заменить действующего генсека Антониу Гутерриша после истечения срока действия его полномочий в 2026 году. Членов ООН призвали серьезно обдумать кандидатуры женщин при выборе претендентов на пост генсека и отметили «важность регионального разнообразия при выборе».

До этого Bloomberg сообщало, что следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина. Среди возможных кандидатов на этот пост фигурирует экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Кроме нее потенциальным генсеком ООН могут стать премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Он предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету, главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством.