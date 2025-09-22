Дипломат РФ заявил, что очередь выбирать нового генсека ООН перешла к ГРУЛАК

Россия считает неприемлемыми, если пост нового генерального секретаря ООН займет человек, имеющий в качестве второго гражданства одно из западных. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Он отметил, что в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира международной организации, уже сообщают имена возможных кандидатов на пост.

По его словам, согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на должность генсека ООН должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

Российская сторона поддерживает выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае, считает Логвинов, государства мирового большинства могут получить под видом компромисса «очередного западноевропейца» или политика, «работающего на интересы англосаксов».

«Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков пребывания на посту генсека, однако до сих пор никто не занимал этот пост более двух сроков. Нынешним, девятым по счету, главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности возле штаб-квартиры ООН.