На Украине опровергли обсуждение сокращения численности ВСУ на переговорах

Начальник Генштаба Гнатов: Украина на переговорах не обсуждала численность ВСУ
mil.gov.ua

Во время переговоров делегаций Украины и США в Женеве вопрос сокращения численности ВСУ не затрагивался. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, чьи слова приводит УНИАН.

«Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности вооруженных сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема», — сказал Гнатов.

По его словам, стороны имеют общее понимание, что лучшей гарантией безопасности Украины является боеспособная армия. Военный указал, от «финального видения формата» состояния ВСУ будут зависеть и подходы к мотивации солдат оставаться в армии после завершения активной фазы конфликта.

До этого Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

Ранее в Госдуме оценили планы Макрона по отправке войск на Украину.

