На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили планы Макрона по отправке войск на Украину

Депутат Белик: Макрон не может заявлять об условиях отправки войск на Украину
true
true
true
close
Ludovic Marin/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не может выдвигать условия по размещению войск на территории Украины после завершения конфликта, так как Европа не сделала ни одного шага к миру. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Слишком амбициозные планы французского президента рискуют разбиться о неудобную ему реальность. Европа не продемонстрировала ни единого шага, который бы привел Украину к миру, наоборот — всячески провоцирует эскалацию, поэтому Париж в принципе не может озвучивать условия о размещении своих войск», — сказал депутат.

По словам Белика, вместо урегулирования внутреннего кризиса во Франции, Макрон продолжает вмешиваться в международную политику и рассматривает Украину как плацдарм, на котором можно «обкатать свой контингент в противостоянии с Россией, и при этом как бы наблюдать со стороны».

До этого Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами