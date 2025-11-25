На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал попыткой саботажа мирные инициативы Европы

Политолог Колчин: Европа намеренно саботирует мирный процесс по Украине
close
РИА «Новости»

Мирные инициативы Европы с одной стороны выглядят как попытка саботажа переговорного процесса, а с другой — как акт отчаяния в стремлении вклиниться в дипломатический диалог. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Петр Колчин.

«Общий расклад сил отодвигает Европу от какого-либо участия. В целом это вина непосредственно Брюсселя, Парижа и Лондона, которые целенаправленно шли к эскалации, целенаправленно подрывали возможности диалога. И в условиях, когда для Запада замаячила перспектива урегулирования, Европа со всех ног бежит эту перспективу переиначивать», — отметил эксперт.

Однако воспринимать всерьез пожелания европейцев никто не собирается, в том числе США, добавил он.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям президента США Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с Соединенными Штатами и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План, в том числе, предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее Каллас заявила о недопустимости возвращения России в G8.

