«Абракадабра»: Захарова ответила на слова Макрона о российских активах

Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона по замороженным активам РФ
Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон забивает повестку «абракадаброй» из заявлений по замороженным активам РФ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это абракадабра полная», — сказала Захарова.

В частности, она обратила внимание на слова Макрона о том, что только Европа может распоряжаться замороженными российскими активами. Захарова оказалась возмущена этой фразой и напомнила, что ЕС, по сути, захватил денежные средства России.

25 ноября Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны ЕС примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни. Французский лидер отметил, что это решение может предоставить Украине ясную перспективу и якобы «сохранит давление» на Россию.

До этого газета Politico сообщила, что некоторые еропейские дипломаты опасаются провала идеи с выдачей кредита Украине в размере €140 млрд за счет российских активов из-за мирного плана США. Издание отмечает, что после того, как антироссийские санкции будут сняты, бельгийский финансовый депозитарий Euroclear, хранящий замороженные активы РФ, может оказаться вынужденным перевести деньги обратно в Москву.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.

