Соскин: России не о чем говорить с Европой по поводу Украины

Европа потеряла возможность диктовать России условия завершения конфликта с Украиной. Об этом заявил бывший помощник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Европа сейчас ни о чем не может поговорить с Россией.

Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность сыграть роль в завершении конфликта с РФ, когда отказался рассматривать инициативу Вашингтона. Экс-помощник считает, что теперь глава республики «не нужен» президенту США Дональду Трампу.

До этого сообщалось, что Трамп отправился во Флориду на длинные выходные в связи с празднованием Дня благодарения.

Согласно расписанию, президент США пробудет в штате до воскресенья и встретит День благодарения в своем имении. Отъезд президента состоялся несмотря на ранее озвученное офисом президента Украины Владимира Зеленского желание украинской стороны провести встречу в этот период.

Ранее Трамп рассказал о согласованных пунктах мирного плана по Украине.