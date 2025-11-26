Трамп улетел во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

Президент США Дональд Трамп отправился во Флориду на длинные выходные в связи с празднованием Дня благодарения. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер покинул Белый дом в сопровождении супруги, не отвечая на вопросы журналистов. Под проливным дождем они укрылись под зонтом по пути к вертолету, который доставил их на военную базу Эндрюс для дальнейшего перелета во Флориду на борту номер один.

Согласно расписанию, Трамп пробудет в штате до воскресенья и встретит День благодарения в своем имении. Отъезд президента состоялся несмотря на ранее озвученное офисом президента Украины Владимира Зеленского желание украинской стороны провести встречу в этот период.

В ночь на 26 ноября Трамп заявил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине.

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.

За день до этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения с Дональдом Трампом инициативы по урегулированию украинского конфликта, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать американский мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.

По информации газеты Financial Times, окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.

Ранее Трамп рассказал о согласованных пунктах мирного плана по Украине.