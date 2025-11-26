На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп улетел во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

Трамп отправился во Флориду вопреки желанию Зеленского встретиться с ним
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп отправился во Флориду на длинные выходные в связи с празднованием Дня благодарения. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер покинул Белый дом в сопровождении супруги, не отвечая на вопросы журналистов. Под проливным дождем они укрылись под зонтом по пути к вертолету, который доставил их на военную базу Эндрюс для дальнейшего перелета во Флориду на борту номер один.

Согласно расписанию, Трамп пробудет в штате до воскресенья и встретит День благодарения в своем имении. Отъезд президента состоялся несмотря на ранее озвученное офисом президента Украины Владимира Зеленского желание украинской стороны провести встречу в этот период.

В ночь на 26 ноября Трамп заявил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине.

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.

За день до этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения с Дональдом Трампом инициативы по урегулированию украинского конфликта, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать американский мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.

По информации газеты Financial Times, окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.

Ранее Трамп рассказал о согласованных пунктах мирного плана по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами