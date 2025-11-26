На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
NBC сообщило о жестком разговоре главы армии США на встрече в Киеве

NBC: Дрисколл заявил руководству Украины, что Киев ждет неминуемое поражение
Mattie Neretin/Global Look Press

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на встрече в Киеве, что Украину ждет «неминуемое поражение». Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Дрисколл высказал свое мнение во время встречи с украинскими официальными лицами на прошлой неделе.

Также министр подчеркнул, что войска республики столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя. Основной посыл Дрисколла заключался в том, что Украине «нужно принять сделку».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует пойти на сделку по урегулированию конфликта с Российской Федерацией.

25 ноября телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По данным этого СМИ, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава МИД России Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.

Переговоры о мире на Украине
