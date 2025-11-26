СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине

CNN: США используют позитивную риторику по Украине для давления на Киев и Москву

Администрация президента США Дональда Трампа использует публичную оптимистичную риторику в переговорах по Украине как инструмент давления на Киев и Москву с целью добиться урегулирования конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Белый дом пытается воспользоваться текущими обстоятельствами в переговорах с обеими сторонами, чтобы добиться первоначальной сделки по прекращению огня.

Источники утверждают, что в администрации президента США признают, что необходимо еще многого добиться в переговорном процессе.

Другой собеседник телекомпании добавил, что связанная с возрожденной атмосферой доверия стратегия заключается в том, чтобы публично повысить ставки. Это должно затруднить для любой из сторон отказ от переговоров.

До этого издание Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило, что Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине вне зависимости от деталей мирного соглашения.

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.