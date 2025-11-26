Advance: Европа пытается диктовать условия по Украине, но уже опоздала

Европейские лидеры пытаются навязать свои условия урегулирования конфликта на Украине, однако их усилия запоздали. Такую оценку ситуации приводит аналитическое издание Advance.

По мнению авторов материала, Европа годами следовала американской стратегии, ограничивая собственную внешнеполитическую автономию, и теперь, когда Вашингтон меняет курс, европейские власти вынуждены в спешке определять свои позиции.

«Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно», — констатирует издание.

Как отмечает Advance, ЕС не сможет продолжить финансирование украинского конфликта без американской поддержки, поэтому европейские страны настаивают хотя бы на участии в переговорном процессе, чтобы соглашение не было заключено без их ведома.

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

