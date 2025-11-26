В Белом доме назвали возможную реакцию Путина на измененный план по Украине

Представители администрации президента США Дональда Трампа выразили опасения, что российский лидер Владимир Путин может отказаться от обновленного мирного плана по Украине после корректировок, сделанных в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, часть американских чиновников считает, что такая реакция Москвы может быть вызвана изменениями в проекте соглашения, которые были разработаны по итогам встреч переговорщиков Вашингтона и Киева.

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

