Помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине

Axios: Уиткофф и Кушнер по телефону зачитывали Зеленскому план США по Украине
Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым зачитывали президенту республики Владимиру Зеленскому по телефону план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что идея позвонить Зеленскому принадлежала Умерову, однако обсудить план по телефону не было возможности.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Путин допустил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования.

Переговоры о мире на Украине
