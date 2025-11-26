Мирошник: Киев вернулся к террору после шока от мирного плана Трампа

Удары Вооруженных сил Украины по территории России свидетельствуют об отсутствии у Киева реального стремления к поиску компромисса и мирному урегулированию. Такое заявление сделал посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что удары наносятся по абсолютно гражданским объектам, что противоречит заявлениям украинской стороны о готовности к диалогу. По его словам, первоначальный шок президента Украины Владимира Зеленского от мирного предложения Трампа прошел, и Киев вернулся к запрещенным методам ведения войны.

«Киев предпринял шаги по нанесению удара по абсолютно гражданским объектам. Это можно расценивать только как фактическую демонстрацию отсутствия стремления к поиску компромисса», — заявил Мирошник.

Российский дипломат также отметил, что после первоначальной реакции на мирный план администрации США украинские власти вернулись к практике, которая характеризуется Москвой как террористическая деятельность.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край и Ростовская область подверглись массированному налету украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. Очевидцы назвали «страшной» прошедшую ночь.

