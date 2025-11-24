На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц заявил, что финансовые аспекты плана США по Украине «неприемлемы»

Мерц: США не должны распоряжаться замороженными активами России
true
true
true
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил несогласие с финансовой составляющей предложенного США мирного плана по Украине, особенно в отношении использования замороженных российских активов. Он подчеркнул это в интервью телеканалу ARD.

«Это недопустимо», — заявил политик.

Он напомнил, что в Европейском союзе рассматривается возможность использования замороженных активов в форме кредита.

«В случае предоставления кредита, он будет выдан ЕС и Украине для обеспечения возможности продолжения закупок оружия. Однако, это не затрагивает напрямую интересы американской стороны, и, следовательно, США не имеют права распоряжаться этими средствами», — подчеркнул Мерц.

22 ноября издание Politico писало, что план Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине грозит сорвать экспроприацию активов России в Европейском союзе (ЕС). Как стало известно западным СМИ, американский план предполагает передачу €100 млрд замороженных в Европе российских активов в фонд восстановления Украины, при этом 50% прибыли от этого фонда будет направлено в США.

Ранее Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами