Мерц заявил, что финансовые аспекты плана США по Украине «неприемлемы»

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил несогласие с финансовой составляющей предложенного США мирного плана по Украине, особенно в отношении использования замороженных российских активов. Он подчеркнул это в интервью телеканалу ARD.

«Это недопустимо», — заявил политик.

Он напомнил, что в Европейском союзе рассматривается возможность использования замороженных активов в форме кредита.

«В случае предоставления кредита, он будет выдан ЕС и Украине для обеспечения возможности продолжения закупок оружия. Однако, это не затрагивает напрямую интересы американской стороны, и, следовательно, США не имеют права распоряжаться этими средствами», — подчеркнул Мерц.

22 ноября издание Politico писало, что план Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине грозит сорвать экспроприацию активов России в Европейском союзе (ЕС). Как стало известно западным СМИ, американский план предполагает передачу €100 млрд замороженных в Европе российских активов в фонд восстановления Украины, при этом 50% прибыли от этого фонда будет направлено в США.

Ранее Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа.